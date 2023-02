Affaire Jamila El Haouni: le verdict est tombé

De source concordante, Le Site info a appris que le Tribunal de première instance social de Casablanca a ordonné, ce lundi matin 20 février, que l’acteur Amine Ennaji soit déchu de la tutelle de son fils, au profit de son ex-épouse, l’actrice Jamila El Haouni.

Celle-ci, dans son action en justice contre son ex-mari, a affirmé que depuis son divorce en 2013, elle souffre le martyre a cause de l’attitude d’Amine Ennaji vis-à-vis de leur fils à qui il ne rend plus visite depuis… le 1er janvier 2015, ni le contacter par téléphone ou via les réseaux sociaux.

Pire, selon elle, le père de leur enfant aurait refusé de fournir les documents nécessaires permettant à son fils de changer d’établissement scolaire, prétextant le fait que c’est lui qui est le tuteur légal de l’enfant. De surcroît, a déploré Jamila El Haouni, l’enfant avait reçu une invitation du club du RCD Espagnyol de Barcelone afin d’assister à une manifestation sportive, organisé en janvier dernier. Mais Ennaji a refusé de lui donner son autorisation de voyager, ce qui a beaucoup impacté psychiquement l’enfant.

A rappeler que « le père est de droit le tuteur légal de ses enfants tant qu’il n’a pas été déchu par un jugement », selon les disposition de l’article 236 de la Moudawana. Le même article du Code de la famille ajoute: « En cas d’empêchement du père, il appartient à la mère de veiller sur les intérêts urgents de ses enfants ».

De même que l’article 238 de la Moudawana stipule bel et bien que la mère peut exercer la tutelle sur ses enfants pour plusieurs conditions, dont nous retenons celle-ci, concernant l’affaire Ennaji-El Haouni: « Que le père, par suite de décès, d’absence, de perte de capacité ou pour tout autre motif, ne puisse assurer la tutelle ».

Larbi Alaoui