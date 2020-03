Affaire Hicham Mellouli: le verdict est tombé

La Cour d’appel de Rabat a acquitté l’ancien policier Hicham Mellouli, qui était poursuivi pour enlèvement, séquestration et viol.

Sur son compte Facebook, le jeune homme a écrit : «Après 9 audiences, la Cour d’appel a décidé de m’acquitter, confirmant ainsi le premier verdict». Hicham Mellouli a remercié, par ailleurs, les Marocains qui l’ont soutenu lors de sa crise, le roi Mohammed VI et le patron de la DGSN Abdellatif Hammouchi. «Je remercie également les juges de la Cour d’appel de Rabat et mon avocat Mohamed Fertat qui était à mes côtés durant tout le procès», a-t-il ajouté.

En 2018, celui qu’on surnomme le «super-flic» a été condamné à un an de prison ferme et d’une autre année avec sursis pour «coups, blessures et tentative de viol» à l’encontre de deux filles. Il a finalement été acquitté après avoir passé sept mois en prison.

La Cour de cassation a décidé, par la suite, d’annuler l’acquittement de Hicham Mellouli pour tentative de viol et de le condamner pour coups et blessures, tout en renvoyant le dossier devant la même instance pour qu’il soit jugé par un nouveau collège de juges.

Rappelons que la DGSN avait suspendu le “super-flic” de ses fonctions après avoir publié, à maintes reprises, des vidéos de ses interventions sur le terrain sur les réseaux sociaux.

