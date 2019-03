Affaire Hatim Ammor: le PJD sort de son silence

Le PJD a tenu à se défendre après la publication de Hatim Ammor où il a accusé le parti de la Lampe d’avoir exploité son image lors d’une activité partisane à l’occasion du 8 mars.

Dans une déclaration à Le Site info, Abdelhak El Arabi, membre du secrétariat général du PJD, a assuré qu’il s’agit d’une erreur, précisant que le technicien chargé de l’animation s’est trompé en mettant une photo du chanteur sur les écrans de la salle.

Il a également souligné que tous les partis politique diffusent la célèbre chanson de Hatim Ammor «Mra ou Gadda» à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. «Le fait d’avoir utilisé son image a dérangé le chanteur. Je comprends parfaitement sa réaction après cette erreur indépendante de notre volonté», a expliqué El Arabi. Ce dernier, qui a estimé que Hatim Ammor a réagi de façon respectueuse, a promis que les organisateurs de l’événements contacteront le chanteur pour lui présenter leurs excuses suite à ce malentendu.

En parallèle, Hind Tazi, manager et épouse de l’artiste, a confié au site Ghalia que le PJD n’a pas pris la peine de le contacter après cette affaire.

Rappelons que Hatim Ammor a exprimé sa colère suite à l’exploitation, par le PJD, de son nom lors d’une activité partisane.

Sur son compte Instagram, le chanteur a tenu à tirer les choses au clair à ce sujet. «Je prie les organisateurs des événements politiques et des activités partisanes de ne pas en faire la promotion en exploitant les noms et les photos des artistes», a-t-il écrit. Et d’ajouter : «Ce genre de comportement risque de causer certains désagréments et controverses qu’on préférerait éviter».

Les internautes, de leur côté, n’ont pas manqué de réagir à la publication de Hatim Ammor et certains l’ont même appelé à traîner les organisateurs PJDistes en justice.

N.M.