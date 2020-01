Affaire «Hamza monbb»: une actrice marocaine défend Dounia Batma (VIDEO)

Dounia Batma est interdite de quitter le territoire national pour son implication dans l’affaire «Hamza monbb». Elle est poursuivie en état de liberté pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”.

Suite à ce tollé, l’actrice marocaine Sanae Akroud, qui s’est installée au Canada il y a quelques mois, est sortie de son silence et a tenu à défendre Dounia Batma. «Je vous en supplies. Soyez cléments avec la famille Batma. Arrêtez d’être blessants. Parfois, les gens commettent des erreurs en tentant de se défendre», a estimé Sanae Akroud dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube.

L’actrice a également dénoncé la campagne de diffamation dont Dounia Batma et sa sœur Ibstissam sont victimes. «La justice fait son travail et les coupables seront sanctionnés. Mais en attendant le verdict final, je vous implore de stopper vos calomnies», a-t-elle ajouté.

Rappelons que Dounia Batma a «unfollowé» sur Instagram plusieurs célébrités marocaines pour des raisons méconnues. D’après les internautes, la chanteuse marocaine aurait pris cette décision lorsqu’aucune «star» marocaine ne lui a affiché son soutien après avoir été poursuivie en liberté provisoire dans l’affaire «Hamza monbb».

Dounia Batma a ainsi décidé de se désabonner du compte de Saad Lamjarred que la chanteuse avait soutenu quand il était impliqué dans une affaire de viol en France. Elle a également «unfollowé» la styliste Leila Haddioui, Ihab Amir, Asmae Lamnaouar, les comédiens Taliss, Yassar et Rachid Rafik, les animateurs Rachid Allali et Hicham Masrar, l’acteur Aziz Dadas et les chanteurs Said Sanhaji, Zouhair Bahaoui et Nouamane Belayachi.

H.M.