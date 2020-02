Affaire «Hamza monbb»: Soukaina Glamour a eu un malaise

La youtubeuse marocaine Soukaina Glamour, poursuivie en détention dans l’affaire «Hamza monbb», a eu un malaise jeudi lors d’une audience au tribunal de première instance de Marrakech.

Selon une source de Le Site info, l’audience a duré pendant plusieurs heures, en présence des victimes, précisant que la jeune femme, incarcérée depuis près de deux mois, a eu des vertiges et n’arrivait plus à marcher.

La blogueuse Soukaina Glamour, de son vrai nom Soukaina Jannah, est soupçonnée, avec plusieurs autres accusés, d’être derrière ce compte spécialisé dans la diffamation et le chantage.

À noter que l’audience du jeudi a été levée après des accrochages entre la défense des victimes et les avocats des accusés, avant de reprendre en début d’après-midi. Par ailleurs, un sit-in de protestation, auquel ont pris part des victimes des comptes “Hamza mon bb”, a eu lieu jeudi matin devant le Tribunal de première instance de la ville ocre. Les manifestants exigent des sanctions maximales à l’encontre des accusés.

Dans le cadre de la même affaire, la chanteuse Dounia Batma et sa soeur, Ibtissam, sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse.

