Affaire “Hamza monbb”: Madimi tire à bout portant sur Dounia Batma (VIDEO)

Le président du Centre national des droits de l’Homme (CNDH) assure que Dounia Batma est réellement et sérieusement impliquée dans cette sordide affaire, dite “Hamza monbb”.

La chanteuse est encore plus impliquée que les trois accusés qui ont été condamnés par le Tribunal de premier instance de Marrakech et ont écopé, chacun, de 2 ans de prison ferme, argue Mohamed Madimi, dans une déclaration à Le Site info.

Dounia Batma mérite d’écoper de la même peine que celle à laquelle les trois accusés ont été condamnés, a martelé le président du CNDH. Et de préciser que les chefs d’accusation qui sont reprochés à la chanteuse sont plus graves que ceux pour lesquels les trois autres accusés ont été condamnés.

Et le centre national des droits de l’Homme continuera à suivre ce dossier jusqu’à ce que tous les mis en cause soient jugés et condamnés, a tenu à souligner Madimi.

“Dounia Batma “aura ce qu’elle mérite! Ses relations ne lui serviront à rien et nous continuerons à lutter contre les malversations. Je lui annonce qu’elle est la bienvenue dans les tribunaux de Marrakech!”, a conclu le président du CNDH.

