Affaire “Hamza monbb”: le coup de gueule d’une youtubeuse marocaine

La célèbre youtubeuse marocaine Asmae Amrani a commenté, à son tour, l’affaire “Hamza monbb” qui fait couler beaucoup d’encre. Dans une story sur Instagram, la jeune femme a confié que certaines pages sur les réseaux sociaux l’avaient accusée d’être impliquée dans cette affaire. “Je n’ai aucun lien avec “Hamza monbb”. Que Dieu punisse tous ceux qui ternissent l’image des leurs frères musulmans. Ils m’ont accusé de faire de la prostitution. Je suis une mère et les gens qui me suivent savent que je travaille toute la journée pour subvenir aux besoins de ma fille”, s’est insurgée Asmae Amrani.

Elle a également estimé que les Marocains ont malheureusement permis à “Hamza monbb” de s’immiscer dans leurs vies privées. “On est tous “Hamza monbb” parce qu’une grande partie de Marocains sont hypocrites et menteurs. On n’arrête pas de me provoquer ! Ma mère a même reçu une vidéo de moi de la part d’inconnus cherchant à m’attaquer. Qui va remplacer ma mère si quelque chose lui arrivait ?”, a-t-elle assuré.

Rappelons que l’affaire a éclaté lorsque Saida Charaf avait déposé plainte, accusant le compte «Hamza monbb» de diffamation.

Le célèbre compte chargé de publier des scoops sur les célébrités avait posté des photos de la chanteuse en compagnie d’un jeune homme qui serait pro-polisario. Accusée de trahison, Saïda Charaf a fait plusieurs sorties médiatiques pour se défendre et balayer ces rumeurs, promettant qu’elle poursuivra en justice «Hamza monbb”.

N.M.