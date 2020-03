Affaire “Hamza monbb”: la soeur de Dounia Batma sous les verrous

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Marrakech a ordonné vendredi le placement en détention préventive de la dénommé Ibtissam Batma pour son implication présumée dans l’affaire “Hamza mon Bb”, a indiqué une source bien informée.

La mise en cause est poursuivie notamment pour “participation à l’accès frauduleux au système informatique de données”, “diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans consentement”, “diffusion de faits mensongers dans le but de nuire à la vie privée d’individus et diffamation”, ainsi que “participation et chantage”.

S.L. (avec MAP)