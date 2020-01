Affaire «Hamza monbb»: la danseuse Maya fait de nouvelles révélations (VIDEO)

La danseuse Maya a appelé la justice à sanctionner tous ceux qui sont impliqués dans l’affaire «Hamza monbb». Dans un live sur Facebook, elle a révélé que la blogueuse Soukaina Glamour, poursuivie en état de détention dans le cadre de cette affaire, est dans un état lamentable. «Elle traverse une terrible dépression nerveuse et prend des antidépresseurs. Elle est devenue folle, selon certaines personnes», a confié la danseuse.

Et d’ajouter : «Soukaina n’est pas la seule coupable. Le fait qu’elle soit actuellement en prison est totalement inconcevable. Il faut incarcérer toute personne impliquée dans cette affaire».

Rappelons que Dounia Batma et sa sœur Ibtissam sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution de 400.000 DH.

Lundi 14 octobre, la chambre criminelle de la Cour d’appel a décidé de placer un journaliste, un propriétaire d’une agence de location de voitures et Soukaina Glamour en détention à la prison de l’Oudaya dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

Ils sont suspectés d’avoir propagé des allégations mensongères, d’atteinte à la vie privée d’autrui, de diffamation, de menaces, de chantage et de vol de données électroniques à caractère personnel.

H.M.