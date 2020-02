Affaire «Hamza monbb»: Imane Batma pointée du doigt (VIDEO)

Mohamed Madimi, le président du Centre national des droits de l’Homme (CNDH), a fait savoir que Imane,la sœur benjamine de Dounia Batma, est également impliquée dans l’affaire «Hamza monbb».

Dans une déclaration à la presse,Madimi a confié qu’Oussama,le hacker qui a écopé de deux ans de prison ferme dans le cadre de cette affaire,a avoué qu’Imane Batma a également un lien avec cette affaire.

Dounia Batma et sa sœur Ibtissam sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse. Leurs passeports ont également été confisqués et il leur est interdit de quitter le territoire national.

H.M.