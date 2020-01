Affaire «Hamza monbb»: Imane Batma lance un appel aux Marocains

Après la décision de la Cour d’appel de Marrakech de confisquer les passeports de Dounia Batma et sa sœur Ibtissam pour leur implication dans leur affaire «Hamza monbb», Imane, la benjamine, a brisé le silence à ce sujet.

Dans une story Instagram, la jeune fille a dénoncé l’injustice dont sont victimes Dounia et Ibtissam et assuré qu’elles sont innocentes. «La seule erreur que mes sœurs ont commise est leur présence sur les réseaux sociaux. Elles se défendaient et répondaient à leurs détracteurs. J’estime que leur réaction est tout à fait normale. Tout le monde fera de même. Mes sœurs ont toujours été attaquées sur la Toile», a déploré Imane.

La jeune sœur a ainsi lancé les deux hashtags «on est tous Dounia» et «On est tous Ibtissam», appelant les Marocains à soutenir les sœurs Batma dans cette terrible épreuve.

Rappelons que la chambre criminelle de la Cour d’appel de Marrakech a décidé lundi d’augmenter la caution de Dounia Batma de 300.000 dirhams à 500.000 dans le cadre de l’affaire «Hamza monbb». Sa sœur Ibtissam va également verser une caution de 300.000 dirhams au lieu de 100.000.

Le tribunal a aussi décidé de confisquer les passeports des sœurs Batma qui sont désormais interdites de quitter le territoire national.

Dounia Batma et sa sœur Ibtissam sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse.

H.M.