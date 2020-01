Affaire «Hamza monbb»: «Fatima Taouil» tacle Dounia Batma (VIDEO)

Youssef Ouzellal, qui interprète le célèbre personnage «Fatima Taouil», a tiré à boulets rouges sur Dounia Batma après sa poursuite, en état de liberté, dans l’affaire «Hamza monbb».

Dans la dernière capsule publiée sur sa chaîne Youtube, «Fatima Taouil» a adressé de vives critiques à la chanteuse marocaine. Cette dernière, lors d’un défilé tenu il y a quelques jours, avait qualifié le comédien de «nul», ce qui n’a pas manqué de le faire réagir. Vêtu d’un caftan jaune, Youssef Ouzellal, qui joue le rôle d’une voyante, n’a pas évoqué le nom de la chanteuse dans sa vidéo mais ses propos lui étaient bien adressés

«Comment as-tu osé qualifier les gens de “nuls” ? Tu as détruit des gens, ta langue ne t’a pas épargnée. Il n’y a qu’à voir le langage de ta fille pour constater que tu es une mauvaise mère. Tu as l’apparence d’une sorcière. Les gens ne t’ont jamais aimée. Tu as gâché ta vie en t’attaquant aux autres et maintenant tu vas en payer le prix. La prison t’attend», a-t-il affirmé.

Rappelons que Dounia Batma et sa sœur Ibtissam sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution de 400.000 DH.

N.M.