Affaire «Hamza monbb»: Dounia Batma réagit à l’arrestation de Mohamed Madimi (PHOTO)

Après l’arrestation, mardi, de Mohamed Madimi, le président du Centre national des droits de l’Homme et celui par qui l’affaire « Hamza monbb » a éclaté, Dounia Batma n’a pas caché sa satisfaction.

Dans une story sur son compte Instagram, la chanteuse a écrit : «On continuera à prier Dieu pour qu’il nous venge. Hamdoulilah».

Rappelons que le président de l’ONG basée à Marrakech avait déposé plusieurs plaintes contre des personnes qu’il accuse d’avoir tenté de salir l’image de membres de l’association. Parmi celles-ci figurent les sœurs Batma. Dounia et Ibtissam Batma sont d’ailleurs poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer » dans le cadre de l’affaire « Hamza mon bb ».

Par ailleurs, Madimi a été arrêté pour tentative d’escroquerie, diffamation, chantage et humiliation de fonctionnaires pendant l’exercice de leurs fonctions.

H.M.