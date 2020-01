Affaire «Hamza monbb»: Dounia Batma en colère contre plusieurs célébrités

Dounia Batma a «unfollowé» sur Instagram plusieurs célébrités marocaines pour des raisons méconnues. D’après les internautes, la chanteuse marocaine aurait pris cette décision lorsqu’aucune «star» marocaine ne lui a affiché son soutien après avoir été poursuivie en liberté provisoire dans l’affaire «Hamza monbb».

Dounia Batma a ainsi décidé de se désabonner du compte de Saad Lamjarred que la chanteuse avait soutenu quand il était impliqué dans une affaire de viol en France. Elle a également «unfollowé» la styliste Leila Haddioui, Ihab Amir, Asmae Lamnaouar, les comédiens Taliss, Yassar et Rachid Rafik, les animateurs Rachid Allali et Hicham Masrar, l’acteur Aziz Dadas et les chanteurs Said Sanhaji, Zouhair Bahaoui et Nouamane Belayachi.

Dounia Batma est encore abonnée aux comptes de quelques artistes seulement comme le producteur Redone et son épouse Leila Aziz, l’actrice Ibtissam Laâroussi, la comédienne Qamar Saadaoui, le chanteur Nabil Nassif, le réalisateur Abderrafie Abdioui, la journaliste Meriem Ksiri, l’acteur Omar Lotfi et sa femme Farah El Fassi, les actrices Safae Hbirkou, Meriem Zaimi et Kalila Bounailat, la chanteuse Carmen Souleimane, Basma Boussil et l’acteur Abdelilah Rachid.

Rappelons que la chambre criminelle de la Cour d’appel de Marrakech a décidé lundi d’augmenter la caution de Dounia Batma de 300.000 dirhams à 500.000 dans le cadre de l’affaire «Hamza monbb». Sa sœur Ibtissam va également verser une caution de 300.000 dirhams au lieu de 100.000.

Le tribunal a aussi décidé de confisquer les passeports des sœurs Batma qui sont désormais interdites de quitter le territoire national.

Dounia Batma et sa sœur Ibtissam sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse.

H.M.