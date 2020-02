Affaire «Hamza monbb»: Dounia Batma devant le juge ce lundi

Dounia Batma et sa sœur Ibtissam comparaîtront ce lundi devant le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Marrakech pour leur implication dans l’affaire «Hamza monbb.

La chanteuse et sa sœur sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse. Leurs passeports ont également été confisqués et il leur est interdit de quitter le territoire national.

Des fans de Dounia Batma devraient d’ailleurs se rendre au tribunal pour soutenir la chanteuse. Les victimes de «Hamza monbb» devraient également être de la partie pour faire entendre leurs voix et appeler à sanctionner les coupables.

Rappelons qu’un jeune homme comparaîtra également ce lundi devant le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Marrakech pour son implication dans l’affaire «Hamza monbb». Selon une source de Le Site info, il est poursuivi en état de liberté pour diffamation, précisant qu’il avait géré l’un des comptes de «Hamza monbb» pendant quelques mois.

H.M.