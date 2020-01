Affaire «Hamza monbb»: Doc Samad brise le silence

L’affaire «Hamza monbb» continue de faire parler d’elle. Après la décision de la justice de poursuivre en état de liberté Dounia Batma et sa sœur Ibtissam, Abdessamad Benalla, alias Doc Samad, est sorti de son silence pour dénoncer la diffamation dont il a été victime, à l’instar de plusieurs autres célébrités.

Dans une vidéo sur Facebook, le coach a confié avoir décidé de s’installer à l’étranger à cause, entre autres, de la campagne de diffamation menée contre lui par «Hamza monbb». «Cette bande criminelle a gâché la vie de plusieurs artistes. Certains ont même tenté de mettre fin à leur vie à cause de ce compte», a précisé Doc Samad. «Il les faisaient chanter en publiant leurs photos privées. Me concernant, les gens derrière ce compte me surveillaient et savaient tout sur moi. Ils publiaient mes photos intimes et faisaient tout pour me gâcher la vie. Que Dieu les maudisses».

Doc Samad a également évoqué la décision de la justice à l’encontre de la chanteuse Dounia Batma. «Je ne peux pas l’accuser d’être derrière «Hamza monbb». J’attends la décision de la justice pour savoir si elle est réellement impliquée dans cette affaire».

Rappelons qu’Abdessamad avait créé un tollé sur les réseaux sociaux après que des photos de lui, portant une perruque et du maquillage, ont fuité. Le médecin, qui a quitté le Maroc depuis quelques mois, avait reçu plusieurs critiques suite à ces clichés. Il avait même annoncé avoir reçu des menaces de mort.

N.M.