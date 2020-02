Affaire «Hamza monbb»: ce qui s’est passé au tribunal, selon une victime

La chanteuse Samira Daoudi, l’une des victimes du compte anonyme «Hamza monbb», a dévoilé ce qui s’est réellement passé lors de l’audience qui a eu lieu jeudi au tribunal de première instance de Marrakech.

Dans une déclaration à la presse, Samira a confié que l’audience a été levée après des accrochages entre la défense des victimes et les avocats des accusés. « Soukaina glamour lançait des regards rancuniers et provocateurs aux victimes. Sa sœur, elle, a tenté d’agresser physiquement une femme dans la salle», a-t-elle expliqué.

La blogueuse Soukaina Glamour, de son vrai nom Soukaina Jannah, est soupçonnée, avec plusieurs autres accusés, d’être derrière ce compte spécialisé dans la diffamation et le chantage.

Rappelons qu’un sit-in de protestation, auquel ont pris part des victimes des comptes “Hamza mon bb”, a eu lieu jeudi matin devant le Tribunal de première instance de la ville ocre. Les manifestants exigent des sanctions maximales à l’encontre des accusés.

