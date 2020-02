Affaire «Hamza monbb»: ce que l’on sait sur l’arrestation de Aïcha Ayach

Le journaliste émiratie Salah El Jasmi a annoncé mercredi que la styliste marocaine Aïcha Ayach a été arrêtée à Dubaï pour son implication dans l’affaire «Hamza monbb».

Dans une story sur son compte Instagram, El Jasmi a assuré que Ayach a été interpellée par la police émiratie, précisant qu’un avis de recherche avait été lancé à son encontre par les autorités marocaines. Aïcha Ayach, rapporte la même source, sera rapatriée au Maroc dans les prochains jours pour comparaître devant le tribunal de première instance de Marrakech dans le cadre de cette affaire.

Rappelons que le tribunal de première instance de Marrakech a condamné quatre accusés poursuivis dans le cadre de l’affaire “Hamza mon bb” à une peine de 2 ans de prison ferme.

Il s’agit de la youtubeuse Soukaïna Jannah, alias “Glamour”, du journaliste Simo Daher, du propriétaire d’une agence de location de voitures et d’un hacker.

Les quatre mis en cause sont accusés de “participation à l’accès frauduleux au système informatique de données”, “participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système, sa perturbation et changement de son mode de traitement”, “diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans consentement”, “diffusion de faits mensongers dans le but de nuire à la vie privée d’individus et diffamation “, ainsi que de “participation et chantage”.

N.M.