Affaire “Hamza monbb”: Aicha Ayach devant le tribunal

Aicha Ayach sera déférée ce lundi devant le juge d’instruction près le tribunal de première instance d Marrakech pour son implication dans l’affaire «Hamza monbb».

La styliste marocaine, qui résidente aux Emirats, est poursuivie en état de détention pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”.

Aicha Ayach, extradée des Emirats Arabes Unis vers le Maroc, a débarqué, mardi 25 février, à l’aéroport Mohammed V de Casablanca. Soupçonnée d’être le cerveau de cette affaire de chantage, d’extorsion et de diffamation contre des “people”, Aïcha Ayach a été confrontée, le même jour, à l’une des plaignantes, la styliste et propriétaire d’un magasin de prêt-à-porter à Marrakech, Siham Badda, alias “Sultana”. Elle a également eu une confrontation avec Dounia et Ibtissam Batma.

Ces dernières sont poursuivies également pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”.

