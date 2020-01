Affaire “Hamza mon bb”: une avocate critique Dounia Batma (VIDEO)

L’affaire “Hamza mon bb” continue de faire réagir. L’avocate au barreau de Casablanca, Meriem Jamal Idrissi, a indiqué que l’implication d’artistes et de célébrités marocaines dans ce genre d’affaires est une source de préoccupation, d’autant plus qu’ils sont censés donner l’exemple aux plus jeunes.

L’avocate a insisté sur la nécessité de punir toute personne impliquée de près ou de loin dans cette affaire; la diffamation et le chantage sur les réseaux sociaux étant des pratiques condamnables, selon la juriste.

Concernant la chanteuse Dounia Batma, Me Jamal Idrissi a fait savoir que sa poursuite en état de liberté dans le cadre de cette affaire s’explique par le fait qu’elle dispose des garanties suffisantes (dont sa notoriété) pour assister aux audiences d’enquête.

Par ailleurs, l’avocate a affirmé que la chanteuse a commis une erreur en se rendant à l’aéroport de Casablanca pour voyager, alors que l’enquête sur son implication dans l’affaire “Hamza mon bb” est toujours en cours.

Au sujet des 500.000 DH de caution versés par Dounia Batma, Me Jamal Idrissi a souligné que cela serait lié aux multiples plaintes déposées à son encontre.

Rappelons que la chanteuse marocaine et sa soeur, Ibtissam, sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse.

R.T.