Affaire « Hamza mon bb »: Soukaïna Glamour a quitté la prison

La youtubeuse Soukaïna Jannah, alias « Glamour », a quitté la prison de l’Oudaya à Marrakech ce jeudi après avoir purgé sa peine.

La jeune femme avait été condamnée par la Cour d’appel de Marrakech à une peine de deux ans de prison ferme, assortie d’une amende de 10.000 DH. Ceci, pour son implication dans l’affaire dite « Hamza mon bb ».

Elle avait été poursuivie pour participation à l’accès frauduleux au système informatique de données, participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système, diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans consentement, diffusion de faits infondés dans le but de nuire à la vie privée d’individus, diffamation et chantage.

Deux autres personnes, à savoir le journaliste Mohamed Daher et Adnane Saken, propriétaire d’une agence de location de voitures, avaient été condamnés à la même peine dans le cadre de cette affaire.

Pour rappel, « Hamza mon bb » est un compte qui a vu le jour en 2016 sur les réseaux sociaux. Il partageait régulièrement des photos, des vidéos et des secrets appartenant à des stars nationales et internationales. Parmi les personnes impliquées et condamnées pour diffamation, atteinte à la vie privée d’autrui, chantage, utilisation et publication de données intimes et personnelle se trouvent les sœurs Dounia et Ibtissam Batma.

