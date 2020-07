Affaire « Hamza mon bb »: les détails de l’audience de ce mardi

Le tribunal de première instance de Marrakech a décidé, ce mardi, le report au 28 juillet courant de l’examen de l’affaire « Hamza mon Bb », indique-t-on de source judiciaire.

Selon la même source, le juge de la chambre criminelle près la même juridiction a décidé le report, pour la 4ème fois consécutive, de l’examen de cette affaire dans laquelle sont poursuivies la chanteuse Dounia Batma en état de liberté, et sa soeur Ibtissam, Aicha Ayach et Sophia Chakiri en état de détention.

Ce nouveau report intervient en raison de la nécessité de la présence de l’un des plaignants pour une confrontation directe avec les mises en cause, d’une part, et suite à la requête présentée par la défense de la partie civile afin de lui accorder davantage de temps pour prendre connaissance des tenants et aboutissants du dossier et préparer ses plaidoiries, d’autre part, précise la même source.

Et d’ajouter que l’audience de mardi a connu la présence de Dounia Batma qui a nié catégoriquement devant les juges les accusations qui sont retenues contre elle, tout en continuant à plaider son innocence.

Les accusés sont poursuivis dans le cadre de cette affaire, chacun en ce qui le concerne, pour « participation à l’accès frauduleux au système informatique de données », « participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système », « diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans consentement », « diffusion de faits infondés dans le but de nuire à la vie privée d’individus et diffamation », ainsi que pour « participation et chantage ».

