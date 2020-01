Affaire “Hamza mon bb”: les derniers éléments du procès

Le Tribunal de première instance de Marrakech a décidé, ce jeudi, de reporter au 23 janvier courant l’examen du dossier de Soukaina Glamour et deux autres accusés dans l’affaire “Hamza mon bb”. Il s’agit d’un journaliste et le propriétaire d’une agence de location de voitures.

Selon une source de Le Site Info, le tribunal a décidé ce report pour permettre la convocation des victimes présumées (dont des artistes et célébrités des réseaux sociaux), en plus de certains témoins.

Par ailleurs, l’audience du policier poursuivi en état d’arrestation dans le cadre de cette affaire a été ajournée au 16 janvier courant, indique la même source.

Incarcérée depuis plusieurs semaines à la prison de l’Oudaya, la blogueuse Soukaina Glamour, de son vrai nom Soukaina Jannah, est soupçonnée, avec plusieurs autres accusés, d’être derrière ce compte spécialisé dans la diffamation et le chantage.

Dans le cadre de la même affaire, la chanteuse Dounia Batma et sa soeur, Ibtissam, sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse.

Ainsi, la chambre criminelle de la Cour d’appel de Marrakech a décidé lundi d’augmenter la caution de Dounia Batma de 300.000 dirhams à 500.000 dans le cadre de l’affaire «Hamza monbb». Sa sœur Ibtissam va également verser une caution de 300.000 dirhams au lieu de 100.000.

