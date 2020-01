Affaire “Hamza mon bb”: le transsexuel “Sofia Taloni” a été entendu

La liste des personnes entendues dans le cadre de l’affaire “Hamza mon bb” s’allonge. La dernière en date, le transsexuel Sofia Taloni, de son vrai nom Nawfal Moussa. Ce dernier a été entendu ce lundi par la Brigade nationale de la police judiciaire à Casablanca.

Sur son compte Snapchat, l’intéressé a tenu à rassurer ses fans après son interrogatoire. “Merci beaucoup pour vos messages de soutien. Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. Je n’ai rien à craindre car je n’ai rien fait de mal”, a-t-il affirmé.

Rappelons par ailleurs que la chanteuse marocaine Dounia Batma et sa soeur, Ibtissam, sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer” dans le cadre de cette affaire. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse (800.000 DH). Aussi, leurs passeports ont été confisqués par les autorités.

