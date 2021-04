Affaire «Hamza mon bb»: le hacker Oussama Jaâmi se livre à cœur ouvert (VIDEO)

Après sa sortie de prison, Oussama Jaâmi, le hacker impliqué dans l’affaire «Hamza mon bb», s’est livré à cœur ouvert. Invité à l’émission «Ana ghir Inssan», il a évoqué les dessous de l’affaire qui a provoqué un tollé au Maroc et confié avoir été victime de conflits entre certains artistes.

Oussama Jaâmi a également indiqué qu’il a reçu plusieurs offres de producteurs en Belgique et en Egypte, afin que son histoire soit adaptée au cinéma. Il s’apprête aussi à sortir un livre où il se confiera sur ce qu’il a enduré après l’éclatement de l’affaire «Hamza mon bb».

Pour rappel, « Hamza mon bb » est un compte qui a vu le jour en 2016 sur les réseaux sociaux. Il partageait régulièrement des photos, des vidéos et des secrets appartenant à des stars nationales et internationales. Parmi les personnes impliquées et condamnées pour diffamation, atteinte à la vie privée d’autrui, chantage, utilisation et publication de données intimes et personnelle se trouvent les sœurs Dounia et Ibtissam Batma.

H.M.