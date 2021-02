Affaire «Hamza mon bb»: le hacker Oussama Ajmi va faire de nouvelles révélations

Oussama Ajmi va bientôt quitter la prison de l’Oudaya, à Marrakech, après avoir purgé sa peine. Le hacker, impliqué dans l’affaire «Hamza mon bb», avait été condamné par la Cour d’appel de Marrakech à deux ans de prison ferme et à verser un dédommagement de 120.000 dirhams à Saida Charaf. La chanteuse avait porté plainte contre le compte anonyme pour diffamation.

Par ailleurs, les frères d’Oussama Ajmi ont confié que ce dernier, après sa sortie de prison, traînera la chanteuse en justice et fera plusieurs révélations concernant «Hamza mon bb».

Rappelons que le jeune hacker a été condamné pour participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer.

Le célèbre compte chargé de publier des scoops sur les célébrités avait posté des photos de la chanteuse en compagnie d’un jeune homme qui serait pro-polisario. Accusée de trahison, Saïda Charaf a fait plusieurs sorties médiatiques pour se défendre et balayer ces rumeurs.

H.M.