Affaire “Hamza mon bb”: le hacker condamné n’en a pas fini avec les ennuis

Le tribunal de première instance de Marrakech a condamné, hier mardi, le dénommé Oussama El Ajmi, poursuivi en état d’arrestation dans le cadre de l’affaire “Hamza mon Bb”, à deux ans de prison ferme, assortis d’une amende de 10.000 DH.

Dans une déclaration à Le Site Info, le président du Centre national des droits de l’Homme (CNDH), Mohamed Madimi, -portés parties civiles- a fait savoir qu’il a fait appel du verdict du tribunal concernant les dédommagements.

En effet, le hacker, originaire de la ville d’Agadir, a également été condamné à verser des dédommagements de 50.000 DH au profit du Centre national des droits de l’Homme, et de 120.000 DH au profit de la chanteuse marocaine dénommée, Saïda Charaf.

La même juridiction a aussi condamné l’accusé à verser un dédommagement de 40.000 DH au profit d’une autre victime, et un autre de 100.000 DH au profit de Mohamed Madimi.

Rappelons que le prévenu était poursuivi pour “participation à l’accès frauduleux au système informatique de données”, “participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système, sa perturbation et son dysfonctionnement”, “diffusion de faits mensongers dans le seul but de nuire à la vie privée des individus et diffamation” et “chantage moyennant des sommes d’argent”.

Le même tribunal a condamné il y a une semaine la blogueuse Soukaïna Jannah alias “Glamour”, le journaliste Simo Daher et le propriétaire d’une agence de location de voitures à une peine d’emprisonnement de deux ans chacun, assortie d’une amende de 10.000 DH chacun, dans le cadre de la même affaire.

M.S. (avec MAP)