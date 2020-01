Affaire “Hamza mon bb”: la styliste Aicha Ayach dans le collimateur

Ce triste et sordide feuilleton, désormais connu sous le nom de “l’affaire Hamza mon bb” et où sont enlisées jusqu’au cou la chanteuse Dounia Batma et sa soeur Ibtissam, ne connaîtra pas de sitôt son dernier épisode.

De nouvelles plaintes, concernant ce dossier, s’ajoutent aux précédentes. Et leurs auteurs demandent que les investigations soient encore plus poussées et que d’autres célébrités, suspectées d’être en relation avec les administrateurs du compte Instagram “Hamza mon bb”, soient également entendues par la justice.

Dans ce sillage, le président du Centre national des droits de l’Homme au Maroc a déclaré à Le Site Info que la styliste Aicha Ayach, très médiatisée sur les réseaux sociaux, fait partie des nouvelles personnes à l’encontre desquelles des plaintes ont été déposées concernant ce dossier.

Mohamed Madimi a également ajouté que le nom de Aicha Ayach, ayant pris la fuite vers les Emirats arabes unis, figure dans les rapports de la police judiciaire parmi ceux des personnes pointées du doigt par les victimes de “Hamza mon bb”. Et la convocation de la styliste par la justice est expressément demandée, surtout après que le nombre des personnes soupçonnées dans cette affaire augmente chaque jour.

M.D et R.T.