Affaire « Hamza mon bb »: la mère de Dounia Batma brise le silence (PHOTO)

La mère de Dounia et Ibtissam Batma a réagi pour la première fois au verdict en appel prononcée contre ses deux filles, dans le cadre de l’affaire « Hamza mon bb ».

Dans une publication sur son compte Instagram, Laila Atlassi a publié une photo de ses deux filles avec le texte : « Ne vous inquiétez pas s’il y a une quelconque injustice dans ce bas monde. Dieu se charge de rendre justice aux croyants ».

À noter que la Cour d’appel de Marrakech avait décidé le 27 janvier de revoir à la hausse la peine prononcée à l’encontre de Dounia Batma de 8 mois à un an prison ferme, et de maintenir la peine d’un an de prison à l’encontre d’Ibtissam Batma. Les deux sœurs ont également été condamnées à verser la somme de 20.000 dirhams de dommages-intérêts aux victimes.