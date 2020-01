Affaire “Hamza mon bb”: Dr. Tazi évite de se prononcer

L’affaire “Hamza mon bb” n’a pas fini de faire parler d’elle. Cette fois-ci, c’est au tour du célèbre chirurgien plasticien El Hassan Tazi de donner son avis sur le sujet (ou pas vraiment).

Dans une déclaration à Le Site Info, Dr. Tazi a indiqué qu’il suivait l’affaire à travers les médias. “Ce n’est pas dans mes habitudes de commenter une affaire qui est entre les mains de la justice”, a-t-il fait savoir. Et d’ajouter: “L’enquête est toujours en cours. Personne ne connaît les détails de ce dossier, donc il est difficile de se prononcer”.

Par ailleurs, El Hassan Tazi a déclaré ne pas connaître de près la chanteuse Dounia Batma et n’avoir “aucun lien avec elle”. “Je l’avais rencontrée lors de quelques événements comme n’importe quel citoyen marocain”, a-t-il dit.

Impliquées dans cette affaire, la chanteuse marocaine et sa soeur, Ibtissam, sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse.

K.Z.