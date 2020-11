Affaire «Hamza mon bb»: Dounia Batma réagit à la condamnation de Madimi (PHOTO)

Le tribunal de première instance de Marrakech a tranché dans l’affaire de Mohamed Madimi, le président du Centre national des droits de l’Homme. Celui qui a fait éclater la sordide affaire de « Hamza mon bb », dans laquelle de nombreuses célébrités étaient victimes de chantage, a écopé d’un an et dix mois de prison ferme, assortie d’une amende de 1000 dirhams. Madimi doit également payer de lourds dédommagements aux plaignants.

Après la décision de la justice, Dounia Batma a posté une story sur son compte Instagram, ne manquant pas d’exprimer son bonheur. «Ma chère sœur, j’étais sûre qu’on nous rendra justice. Que Dieu punisse tous ceux qui nous ont fait du tort», a écrit la chanteuse.

Plusieurs chefs d’accusation ont été retenus contre le président du Centre national des droits de l’Homme: escroquerie, tentative d’escroquerie, diffamation, chantage et humiliation de fonctionnaires pendant l’exercice de leurs fonctions.

Rappelons que Le tribunal de 1ère instance de Marrakech avait condamné, en juillet dernier, Dounia Batma poursuivie dans le cadre de l’affaire « Hamza mon bb », à 8 mois de prison ferme.

La Chambre criminelle près ladite juridiction avait également condamné Ibtissam Batma et Aicha Ayach, poursuivies en état de détention, respectivement à une peine d’emprisonnement d’un an et de 18 mois.

Quant à Sophia Chakiri, poursuivie aussi en état de détention, elle a écopé de 10 mois de prison ferme.

A noter que les accusés sont poursuivis dans le cadre de cette affaire, chacun en ce qui le concerne, pour « participation à l’accès frauduleux au système informatique de données », « participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système », « diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans consentement », « diffusion de faits infondés dans le but de nuire à la vie privée d’individus et diffamation », ainsi que pour « participation et chantage ».

