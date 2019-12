Affaire “Hamza mon bb”: Dounia Batma est bien interdite de quitter le territoire

Une source concordante de Le Site Info a révélé l’interdiction formelle de quitter le territoire national à Dounia Batma et à sa soeur.

Cette mesure a été prise par le parquet général, conformément aux conclusions du rapport du juge d’instruction, décidant de fermer les frontières aux deux soeurs Batma, Dounia et Ibtissam.

Selon la même source, le parquet général compétent avait auparavant ordonné une décision similaire à l’encontre des soeurs Batma et la saisie de leurs passeports. Sauf que le juge d’instruction n’avait précédemment pas pris la même mesure.

Rappelons que le juge d’instruction du tribunal de première instance de Marrakech a décidé, ce lundi, de poursuivre en état de liberté la chanteuse marocaine Dounia Batma et sa soeur Ibtissam Batma dans une affaire de chantage présumé.

Les mises en cause sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”.

Le juge d’instruction a, en outre, décidé le dépôt d’une caution de 400.000 DH par Dounia Batma et sa soeur. À noter que la chanteuse Dounia Batma et sa sœur ont été convoquées la semaine dernière par la Brigade nationale de la police judiciaire pour être entendues dans le cadre de cette affaire. Pour rappel, un journaliste, le propriétaire d’une agence de location de voitures et une célèbre blogueuse sont actuellement placés en détention à la prison locale de l’Oudaya, à Marrakech, et sont poursuivis pour avoir propagé des allégations mensongères, d’atteinte à la vie privée d’autrui, de diffamation, de menaces, de chantage et de vol de données électroniques à caractère personnel. L’affaire a éclaté lorsque la chanteuse marocaine Saida Charaf avait porté plainte contre le compte anonyme «Hamza monbb». L’artiste a décidé de le traîner en justice pour diffamation. Le célèbre compte chargé de publier des scoops sur les célébrités avait posté des photos de la chanteuse en compagnie d’un jeune homme qui serait pro-polisario. Accusée de trahison, Saida Charaf a fait plusieurs sorties médiatiques pour se défendre et balayer ces rumeurs, promettant qu’elle poursuivra en justice «Hamza mon bb”.

M.D.