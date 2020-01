Affaire “Hamza mon bb”: Dounia Batma envoie un message subliminal à ses détracteurs

Ce sordide feuilleton de l’affaire “Hamza mon bb” ne cesse d’accoucher, chaque jour, d’un autre rejeton tout aussi condamnable. Et la chanteuse Dounia Batma, au lieu de s’assagir et de laisser la justice suivre sereinement son cours, ne cesse de mettre de l’huile frelatée sur le feu. Un incendirplus en plus difficile à circonscrire et dont les pyromanes ne sont ni tous connus, ni tous encore punis comme ils le méritent!

Et c’est via son compte officiel Instagram que la chanteuse règle ses comptes en envoyant un message chiffré à, ses détracteurs, qu’elle qualifie d’ennemis à sa cause. “Je resterai la tête haute. Ce n’est ni une prétention, ni une fanfaronnade, mais la confiance en soi et la fierté d’une femme”, a-t-elle claironné.

A rappeler que Dounia Batma et sa soeur sont poursuivies en état de liberté provisoire, avec saisie de leurs passeports et interdiction de quitter le territoire national. Les chefs d’accusation qui leur sont reprochés sont “la participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”.

De même que le juge d’instruction, près la Cour d’appel de Marrakech, a ordonné le dépôt d’une caution de 50000 DH pour la chanteuse, au lieu de 30000 précédemment. Pour sa soeur, la caution a aussi été revue à la hausse: de 100000 DH, elle est devenue de 300000DH.

Et le feuilleton sordide de “Hamza mon bb” continue de plus…moche! Quand en verra-t-on la fin pour passer à des choses beaucoup plus importantes et plus vitales pour les Marocains qui ont d’autres chats socio-économiques à fouetter, en ce début du Nouvel an 2020, ne s’annonçant guère sous d’heureux auspices?

Larbi Alaoui