Affaire “Hamza mon bb”: Aïcha Ayach confrontée à l’une des plaignantes

La styliste marocaine, Aicha Ayach, extradée des Emirats Arabes Unis vers le Maroc, a débarqué, mardi 25 février, à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Et elle a été aussitôt transférée au siège de la Brigade nationale de la police judiciaire de la capitale économique. Ceci, afin qu’elle soit entendue dans l’affaire de ce sordide feuilleton dit, “Hamza mon bb”.

Soupçonnée d’être le cerveau de cette affaire de chantage, d’extorsion et de diffamation contre des “people”, Aicha Ayach a eu à se confronter, le même jour, à la styliste et propriétaire d’un magasin de prêt-à-porter à Marrakech, Siham Badda, plus connue sous le pseudonyme de “Sultana”.

Siham Badda, pour rappel, a été la première à porter plainte contre X dans cette affaire “Hamzamonbb”. Et dans une déclaration à Le Site info,”Sultana” a affirmé que lors de sa confrontation avec Aicha Ayah, cette dernière a nié en bloc toutes les accusations portées contre elle, comme étant le cerveau pensant du compte “Hamzamonbb”.

“Cette dame est un démon, pas un être humain!”, a asséné “Sultana” en évoquant Aicha Ayach. Et de préciser que cette dernière était bel et bien présente au siège de la Brigade nationale de la police judiciaire, à Casablanca, et leur confrontation a bien eu lieu. Ce qui met un terme aux rumeurs colportées par d’aucuns et doutant que Ayach ait été rapatriée au Maroc.

