Affaire du Zellige: le Maroc a-t-il déposé plainte contre Adidas ? Bensaid répond

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a révélé qu’Adidas, firme allemande spécialisée dans la fabrication d’articles de sport, s’apprête à produire des vêtements destinées aux artisans marocains. Et ce, dans une tentative d’effacer « le malentendu » suscité par les motifs de mosaïque en zellige marocain sur les nouveaux maillots de l’équipe de football du voisin de l’est.

Lors de sa participation, la semaine dernière, à une rencontre organisée par « Rawabet », Fondation pour les recherches juridiques, économiques et sociales, Mohamed Mehdi Bensaid a assuré que son Département n’a déposé nulle plainte judiciaire contre Adidas. Cependant, celle-ci a bien reçu une correspondance du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la communication, demandant des explications et des informations sur l’utilisation des motifs du patrimoine artistique marocain, sans l’accord préalable du Royaume.

Adidas a répondu à la correspondance officielle du Maroc, a poursuivi le ministre, tout en considérant que cela constitue un pas positif de présentation d’excuses aux artisans marocains, mais que le Royaume demande à la firme allemande d’aller plus loin en réservant un ensemble de mesures, garantissant la pérennité du patrimoine marocain, au profit du créateur et de l’artisan marocain.

Cette proposition marocaine a eu l’aval d’Adidas qui a demandé la fixation de la date d’un rendez-vous, après la fin de la Coupe du monde Qatar 2022. Laquelle date a été fixée au 8 décembre prochain, en vue de terminer les discussions à ce sujet, dont le dossier est maintenant entre les mains du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, a précisé Mohamed Mehdi Bensaid.

L.A.