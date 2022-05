Affaire du tajine d’Azilal: l’avocat du mis en cause s’exprime (VIDEO)

Me Said Khattaou, avocat de la défense dans l’affaire du « tajine aux vers » aux cascades d’Ouzoud, a révélé les détails de la première audience au tribunal de première instance d’Azilal. Pour rappel, il s’agit du procès du propriétaire du restaurant populaire, interpellé en état de détention après la diffusion d’une vidéo qui a fait récemment réagir l’opinion publique nationale.

Dans une déclaration à Le Site info, l’avocat a affirmé avoir demandé, ce jeudi, le report du procès de son client pour constitution du dossier. Il a ajouté avoir aussi demandé la mise en liberté du mis en cause, requête qui n’a pas encore eu l’aval du tribunal. Et de poursuivre que de telles affaires sont courantes, que les présumés accusés qui y sont poursuivis bénéficient de la liberté provisoire et que la détention provisoire n’est ordonnée par le parquet général compétent que s’il s’agit de cas graves perpétrés par l’accusé ou du défaut de garantie de sa présence.

Pour la défense, le mis en cause présente toutes les garanties de sa présence lors du procès, sa famille et son local commercial se trouvant dans la même région, relevant de la compétence territoriale du tribunal. Et par conséquent, toutes les garanties de sa présence lors des audiences sont tangibles s’il bénéficie de la liberté provisoire, mais la demande de cette dernière n’a pas encore déterminée par le tribunal, a précisé l’avocat.

