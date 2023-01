Affaire du jeune Othmane: colère et indignation après la peine infligée au policier (VIDEO)

La mère de Othmane s’est effondrée devant la Cour d’appel de Casablanca, ce mardi 24 janvier, après le prononcé de la peine infligée au policier accusé d’avoir provoqué le décès du jeune homme et fait subir de graves blessures à deux jeunes femmes.

Devant le tribunal, la mère éplorée n’a pu se retenir de fondre en larmes et de hurler de toutes ses forces, protestant ainsi contre le verdict ordonné par la Cour d’appel, mardi après-midi, consistant en une peine de 3 ans d’emprisonnement ferme du policier. Pour rappel, celui -ci a été poursuivi en justice dans l’affaire du décès du jeune Othmane, dans une course-poursuite au quartier de Bourgogne, à Casablanca.

De leur côté, plusieurs membres de la famille de la victime, ainsi que ses amis et camarades ont vivement contesté le verdict précité, considérant que la peine infligée au policier ne reflète guère la dangerosité et la gravité du délit commis par le mis en cause.

Par ailleurs, l’avocat du jeune étudiant a déclaré à Le Site info que le tribunal, en sus de la peine de prison ferme, a également condamné le policier à une amende de 1000DH et à la somme de 60.000 DH comme compensation au profit de la famille de la victime.

L.A.