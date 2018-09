Affaire du Go-fast: une association entre en jeu

Et de précisé que l’association soutiendra moralement et financièrement la famille de la défunte, qui se trouve dans une situation sociale difficile.

Dans une déclaration à Le Site Info, Walid Benslima, président de l’Association “Sayidati Al Maghribia”, qui a pour mission la protection et la défense des droits des femmes et de l’enfant, a indiqué que celle-ci a décidé de se saisir du dossier de Hayat B., la jeune fille qui a succombé à ses blessures.

L’affaire des tirs de la Marine royale sur une embarcation clandestine continue de faire parler. L’incident qui s’est produit mardi dernier au large de M’diq-Fnideq et qui a coûté la vie à une jeune marocaine, a suscité un grand nombre de réactions sur les réseaux sociaux et de la part de la société civile.