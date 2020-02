Affaire Dounia Batma: sa tante brise le silence (VIDEO)

La tante de Dounia Batma s’est prononcée sur l’affaire «Hamza monbb» dans laquelle la chanteuse est impliquée. Au micro de Le Site info, elle a indiqué que la spontanéité de Dounia Batma lui a malheureusement joué des tours. «Dounia est un livre ouvert. C’est tellement facile de la connaître parce qu’elle est sincère et n’a jamais été hypocrite. Dounia, soit on l’aime, soit on la déteste. On ne peut pas avoir peur d’elle. Que Dieu lui rende justice. Je suis certaine que Dounia ne sera pas épargnée par la justice si elle était vraiment coupable», a souligné sa tante.

Rappelons que Dounia Batma et sa sœur, Ibtissam, ont comparu ce lundi devant le juge d’instruction au tribunal de première instance de Marrakech pour leur implication dans l’affaire «Hamza monbb».

Selon une source de Le Site info, des dizaines de personnes, curieuses de connaître le destin des sœurs Batma, ont encerclé les lieux, précisant que la tension est palpable. Et d’ajouter que les victimes de «Hamza monbb» ont tenu un sit in pendant l’audience pour appeler à la sanction des coupables.

Dounia Batma et sa sœur Ibtissam sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse. Leurs passeports ont également été confisqués et il leur est interdit de quitter le territoire national.

N.M.