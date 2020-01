Affaire Dounia Batma: les précisions de son avocate

Dounia Batma a été interdite, vendredi, de quitter le territoire national à l’aéroport Mohammed V de Casablanca pour son implication dans l’affaire «Hamza monbb». La chanteuse marocaine devait s’envoler pour Bahreïn en compagnie de son mari et manager Mohamed Al Turc avant d’être recalée par la police des frontières.

A ce propos, l’avocate Meriem Idrissi a indiqué que c’est une procédure habituelle à l’encontre des personnes poursuivies en justice. «Dounia Batma a commis une erreur en se rendant à l’aéroport pour quitter le Maroc. La police des frontières détient une “black-liste” des gens interdits de quitter le territoire national avant la fin de l’enquête judiciaire», a expliqué l’avocate à Le Site info.

Dounia Batma et sa sœur sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution de 400.000 DH.

