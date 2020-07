Affaire Dounia Batma: le verdict tombera ce mercredi

Le Tribunal de première instance de Marrakech a décidé, ce mardi, le report au 29 juillet de l’examen de l’affaire « Hamza mon bb » dans laquelle est poursuivie la chanteuse Dounia Batma en état de liberté. Cette dernière a de nouveau comparu ce mardi devant le tribunal pour son implication dans cette affaire.

Selon une source de Le Site Info, le juge de la chambre criminelle près la même juridiction devra rendre son jugement ce mercredi.

Sont également poursuivies dans cette affaire la soeur de la chanteuse, Ibtissam Batma, la styliste Aicha Ayach et Sophia Chakiri en état de détention.

Les accusées sont poursuivies dans le cadre de cette affaire, chacune en ce qui la concerne, pour « participation à l’accès frauduleux au système informatique de données », « participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système », « diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans consentement », « diffusion de faits infondés dans le but de nuire à la vie privée d’individus et diffamation », ainsi que pour « participation et chantage ».

M.S.