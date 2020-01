Affaire Dounia Batma: ce qu’en pensent les célébrités marocaines (VIDEO)

Dounia Batma est interdite de quitter le territoire national pour son implication dans l’affaire «Hamza monbb». Elle est poursuivie en état de liberté pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”.

Vendredi dernier, les chanteuses Safae et Hanae ont tenu une soirée à Casablanca pour célébrer le succès de leur dernier hit «Khoukoum» en présence de plusieurs célébrités. Et certaines ont accepté de nous dévoiler ce qu’elles pensent de cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre.

«J’espère que les coupables seront lourdement sanctionnés par la justice. Ils ont gâché des vies et doivent en payer le prix. Par ailleurs, je refuse d’exprimer mon soutien à Dounia Batma. Quand «Hamza monbb» m’a créé des problèmes, personne n’était là pour moi. En plus, Dounia et moi ne sommes pas en bons termes», a assuré le célèbre make up artist Jawad Bingo. «Moi, je chante le rai. Je ne connais pas Dounia Batma», a confié le chanteur algérien Réda Taliani.

«J’espère que cette affaire sera enterrée dans les plus brefs délais. Les artistes marocains ne sont pas habitués à ce genre de scandales. Les autres pays se moquent de nous. C’est désolant», a déploré Abderrahim Souiri.

«Je refuse de donner mon avis sur cette affaire et d’y être impliquée. Je suis là pour passer du bon temps et non pour parler de cette affaire», a tranché l’actrice Hanane Ibrahimi.

Rappelons que Dounia Batma a «unfollowé» sur Instagram plusieurs célébrités marocaines pour des raisons méconnues. D’après les internautes, la chanteuse marocaine aurait pris cette décision lorsqu’aucune «star» marocaine ne lui a affiché son soutien après avoir été poursuivie en liberté provisoire dans l’affaire «Hamza monbb».

Dounia Batma a ainsi décidé de se désabonner du compte de Saad Lamjarred que la chanteuse avait soutenu quand il était impliqué dans une affaire de viol en France. Elle a également «unfollowé» la styliste Leila Haddioui, Ihab Amir, Asmae Lamnaouar, les comédiens Taliss, Yassar et Rachid Rafik, les animateurs Rachid Allali et Hicham Masrar, l’acteur Aziz Dadas et les chanteurs Said Sanhaji, Zouhair Bahaoui et Nouamane Belayachi.

Dounia Batma est encore abonnée aux comptes de quelques artistes seulement comme le producteur Redone et son épouse Leila Aziz, l’actrice Ibtissam Laâroussi, la comédienne Qamar Saadaoui, le chanteur Nabil Nassif, le réalisateur Abderrafie Abdioui, la journaliste Meriem Ksiri, l’acteur Omar Lotfi et sa femme Farah El Fassi, les actrices Safae Hbirkou, Meriem Zaimi et Kalila Bounailat, la chanteuse Carmen Souleimane, Basma Boussil et l’acteur Abdelilah Rachid.

N.M.