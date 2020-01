Affaire Dounia Batma: ce qu’a décidé la justice

La chambre criminelle de la Cour d’appel de Marrakech a décidé ce lundi d’augmenter la caution de Dounia Batma de 300.000 dirhams à 500.000 dans le cadre de l’affaire «Hamza monbb». Sa sœur Ibtissam va également verser une caution de 300.000 dirhams au lieu de 100.000.

Selon une source de Le Site info, le tribunal a aussi décidé de confisquer les passeports des sœurs Batma qui sont désormais interdites de quitter le territoire national.

Rappelons que Dounia Batma et sa sœur Ibtissam sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse.

Lundi 14 octobre, la chambre criminelle de la Cour d’appel a décidé de placer un journaliste, un propriétaire d’une agence de location de voitures et Soukaina Glamour en détention à la prison de l’Oudaya dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

Ils sont suspectés d’avoir propagé des allégations mensongères, d’atteinte à la vie privée d’autrui, de diffamation, de menaces, de chantage et de vol de données électroniques à caractère personnel.

N.M.