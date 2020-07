Affaire Dounia Batma: ce qu’a décidé la justice

Le tribunal de première instance de Marrakech a décidé ce jeudi de reporter le procès de Dounia Batma, impliquée dans l’affaire «Hamza monbb».

Selon une source de Le Site info, la prochaine audience aura lieu le 21 juillet courant, soulignant que la chanteuse y sera convoquée.

Cela fait près de deux mois que le juge d’instruction avait décidé la poursuite de la sœur de Dounia Batma, Ibtissam, en état de détention. Depuis, celle-ci est détenue à la prison locale de l’Oudaya, à Marrakech.

Dounia est poursuivie en état de liberté pour “participation à l’accès frauduleux au système de données informatiques et participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système”. Elle est toujours assujettie au retrait de son passeport et au dépôt d’une caution. Et ce, malgré l’abandon de l’accusation de participation à l’escroquerie, dans l’attente des résultats auxquels parviendront les enquêtes judiciaires diligentées sur cette sordide affaire de “Hamza mon bb”.

H.M.