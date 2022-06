Affaire des fonctionnaires fantômes: l’ancien maire de Rabat lance un défi à Asmaa Rhlalou

L’ancien maire de la capitale, Mohamed Sadiki (PJD), est sorti de son silence concernant l’affaire des fonctionnaires de la Commune, en défiant Asmaa Rhlalou (RNI) de révéler la liste de ces deniers et d’engager la procédure de leur radiation des cadres.

Dans un entretien avec le site de son parti, Sadiki a salué le courage de la maire actuelle de la capitale d’évoquer l’existence de fonctionnaires fantômes, mais il faut qu’elle ait le même courage en révélant les listes des noms des concernés, ainsi qu’en procédant à la saisie de leurs salaires pour alléger le déficit budgétaire de la Commune.

Cependant, a-t-il ajouté, avant de parler des fonctionnaires fantômes, Asmaa Rhlalou aurait dû préparer les bonnes conditions de travail au sein de la commune, comme il l’avait fait lui-même pendant son mandat en instituant le système du « pointage » pour vérifier les présences. De même qu’il a assuré que l’ancien Conseil a déployé de grands efforts pour mettre fin au phénomène des fonctionnaires fantômes.

Mohamed Sadiki a poursuivi que de par sa formation et des attributions qui étaient les siennes, le slogan « Une fonction pour chaque fonctionnaire » a été créé dans le but de connaître le vrai nombre des fonctionnaires, le nombre de ceux qui travaillent réellement et celui des absentéistes. Ceci, dans le cadre d’une approche participative entre les services administratifs et les responsables directs de la Commune. De même que la wilaya de la Région a interagi avec le slogan précité en accueillant plusieurs fonctionnaires de la Commune pour alléger le budget de celle-ci, a expliqué l’ancien maire de Rabat.

Et de préciser également que l’ancien Conseil a mis au point, pour la première fois, la carte professionnelle des fonctionnaires de la Commune après que ces derniers ont été invités à remplir un questionnaire comportant des informations personnelles, sous le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques, et dont le nombre a atteint 4000 cartes professionnelles.

Mohamed Sadiki a toutefois avoué qu’il y avait des fonctionnaires « inefficaces » mais pas « fantômes », sous son mandat. Pourtant, quatre fonctionnaires ont été radiés des cadres car ils étaient vraiment des » fantômes ». Il a enfin appelé la maire de Rabat, Asmaa Rhlalou, à avoir le courage de procéder à la radiation des cadres des fonctionnaires fantômes dont elle a a dit que le nombre est de 2400.

