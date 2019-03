Affaire de «Moul 17 milliards»: de nouvelles révélations fracassantes

Zine El Abidine Houass, ex-maire de la commune de Had Soualem désormais connu sous le nom de “Moul 17 milliars”, comparaissait ce vendredi 1er mars à Casablanca. Il est poursuivi en état de détention pour chantage, falsification, faux et usage de faux et corruption.

Brahim Benssassi, qui témoignait dans le cadre de cette affaire, a révélé que Houass profitait de son poste de maire pour voler de grands arbres du domaine public et les planter chez lui. Le technicien au sein du service urbanisme à Had Soualem a indiqué que ces arbres ont été déracinés afin d’élargir une route dans la région.

A noter que Benssassi a été entendu pour la troisième consécutive par la Cour d’appel dans le cadre de l’affaire de «Moul 17 milliards». Ses révélations ne font d’ailleurs qu’enfoncer Houass qui tente tant bien que mal de se défendre face à de graves accusations.

Rappelons que l’ex-maire a été interpellé après de nombreuses plaintes déposées à son encontre lors de l’été 2017. Sept autres personnes impliquées avec lui sont poursuivies en état de liberté provisoire.

N.M.