Affaire de l’ex-maire de Marrakech: le verdict est tombé

La Chambre pénale des crimes financiers, près le tribunal de première instance de Marrakech, a statué, jeudi 6 octobre courant, sur le dossier concernant l’ex-maire de la ville, Mohamed Larbi Belcaid, et son premier vice-président, Younes Benslimane, tous deux élus PJDistes au moment des faits, accusés de blanchiment d’argent et de détournements de fonds publics.

Le verdict prononcé a innocenté l’ancien maire des chefs d’accusation pour lesquels il a été poursuivi en justice, alors que Younès Benslimane a écopé d’une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis, assortie d’une amende de 20000 DH.

Le tribunal a aussi ordonné la confiscation des fonds issus des transferts obtenus par l’ancien premier vice président du Conseil communal de Marrakech. Lesquels fonds ont été perçus par Younes Benslimane pendant la période où il était chargé de gérer les marchés publics destinés à l’organisation de la COP 22.

A rappeler que Mohamed Larbi Belcaid et Younes Benslimane sont encore poursuivis, en état de liberté provisoire, dans une autre affaire examinée par la Cour d’appel de Marrakech. Affaire en rapport avec la dilapidation de deniers publics de transferts négociés dans le cadre de l’organisation de la COP 22 et dont le montant est estimé à plus de 28 milliards de centimes.

L.A.