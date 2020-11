Affaire de la fillette torturée par sa mère à Larache: ce qu’a décidé la justice

Le procureur du roi a décidé, jeudi, de poursuivre en état de liberté la mère accusée d’avoir torturé sa fille à Larache et dont la vidéo a fait le tour de la Toile.

Selon une source de Le Site info, la mise en cause a été entendue par le parquet général et sera poursuivie en état de liberté, soulignant que la première audience du procès est prévue la semaine prochaine.

Rappelons que les réseaux sociaux ont été fortement indignés par une vidéo largement partagée et commentée depuis mardi soir. L’enregistrement fait voir une mère indigne en train de torturer sadiquement sa fille devant les regards passifs et coupables de son mari et de leurs autres enfants. L’enregistrement vidéo, datant de 9 mois, montre cette mère paralysant sa victime, qui paraît ne pas avoir plus de 9 ans, l’empêchant ainsi de faire le moindre mouvement pour lui faire subir des brûlures au niveau du nez, à l’aide d’une aiguille chauffée.

La vidéo, dont la durée ne dépasse pas les deux minutes, permet d’entendre les cris et les pleurs de la petite fille implorant sa mère de cesser de la torturer.

Les services sécuritaires de Larache ont ainsi réagi à cette affaire et n’ont pas hésité à auditionner tous les mis en cause de ce drame familial dont une petite fille a été victime. Il s’agit de la mère tortionnaire, de son mari, ainsi que de l’un des frères de la victime, qui a filmé l’enregistrement vidéo dans la cuisine du domicile familial.

N.M. (avec L.A.)