Affaire de la falaqa: la circulaire d’Ahmed Taoufiq à propos du sermon de vendredi

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques a adressé une circulaire, mardi 14 juin courant, aux délégués provinciaux de son département, concernant le prêche de la prière solennelle de vendredi, du 17 juin. Le thème principal en sera le comportement adéquat envers les apprenants, selon la circulaire dont Le Site info détient copie.

Ahmed Taoufiq y a tenu à affirmer que l’apprentissage requiert des méthodes pédagogiques et motivantes à même de parvenir aux bons résultats escomptés. Parmi ces méthodes, le ministre a cité le comportement éducatif bienveillant, l’absence de sévérité et l’utilisation de démarches aidant à l’acquisition du savoir et de la connaissance. Et dans le but de réussir ce pari pédagogique, il a été décidé que le sermon du vendredi 17 juin aborde tous les sujets précités, précise la circulaire.

« J’ai l’honneur de vous envoyer un document qui assistera les prédicateurs en ce sens. Et je vous demande de le leur faire parvenir dans les plus brefs délais », a précisé le ministre à l’adresse des délégués provinciaux des Habous et des Affaires islamiques.

L.A.