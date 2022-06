Affaire de la « falaqa »: Cheikh Fizazi s’en mêle

Après le scandale suscité par les châtiments corporels infligés à des enfants qui apprennent les versets du Saint Coran, le Cheikh Mohamed Fizazi, président de l’Association de la Paix et de la Transmission, a affirmé que le fqih lui-même est victime car il a reçu une éducation pareille à ces agissements de maltraitance et de violence.

Dans une déclaration à Le Site info, il a souligné, à ce propos, que ces actes criminels à l’encontre des enfants n’ont aucun rapport avec les préceptes de la Charia islamique. Ces châtiments corporels infligés aux enfants qui apprennent le Saint Coran sont tout à fait contraires à la Charia et au Saint livre et, par conséquent , l’apprentissage des versets coraniques s’oppose totalement à cette manière sauvage et indigne de faire.

De même que Cheikh Fizazi a tempéré ses critiques en croyant souligner que le fqih, apparu dans cet enregistrement vidéo, n’avait nulle intention de « vengeance, mais croyait bien faire pour accomplir sa mission d’enseignement religieux et que la plupart des personnes, ayant étudié au sein d’un ‘msid’ a eu droit au même traitement! « (sic).

Il a également demandé au ministère des Habous et des Affaires islamiques de faire en sorte de procéder à des séances de formation pédagogique continue au profit des fqihs afin qu’ils puissent acquérir des compétences et des techniques nouvelles concernant l’apprentissage du Saint Coran aux enfants.

